"יש לנו מטרה אחת – ללמד אנשים איך לעשות מאות אחוזים על נדל"ן"

הוובינר החדש של 'מלכה השקעות' נחשב לפורץ דרך בעולם הנדל"ן. "אנחנו לא רוצים שתסתפקו ב5% בשנה – אנחנו רוצים להכניס אתכם להזדמנויות ששמורות רק ליזמים בישראל", מסבירים בהנהלת 'מלכה השקעות'. "לא תמצאו יזם שמבזבז את הזמן שלו. אנחנו עובדים קשה בשביל לעשות מאות אחוזים על כל השקעה וזה אפשרי – אבל זה מצריך הרבה הכוונה."
האפשרויות שחשופות בפני משקיעים רגילים הפסיקו להיות אטרקטיביות
"במצב הנוכחי של שוק הנדל"ן כבר אי אפשר להתעשר מרכישת דירה. נהפוך הוא, יכול להיות ששוק הדיור הופך ברגעים אלו למלכודת עבור משקי הבית – שתסנדל להם כל אפשרות ליצור עושר עתידי. המחירים בשמיים, עליית הערך כבר לא בטוחה והמשכנתאות חונקות. במקום לעשות רווחים גדולים מההון העצמי – אנשים משעבדים את עצמם לרכישת דירה.
השקתם עכשיו וובינר שנחשב למהפכני - מה אתם מלמדים?
"אנחנו מתמקדים במשק הבית הקלאסי. כזה שיש לו כמה מאות אלפי שקלים בצד, אבל רוצה להוריש לכל אחד מהילדים שלו סכום משמעותי. הדבר הזה מטריד כמעט כל משפחה בישראל ואנחנו מתעסקים בדיוק בזה."
מה המטרה בעצם?
"המטרה היא לצמצם את הפער בין הישראלי הממוצע – זה שלא מבין כלום בנדל"ן, לבין היזם הקלאסי. יש לפחות 10 דברים שאפשר ללמוד בקלות ויכולים לסלול את הדרך ליצירת הון אמיתי מהשקעת נדל"ן נכונה.
דבר נוסף, שהוא לא פחות חשוב, אנחנו לא רוצים למכור חלומות של התעשרות בלי הון עצמי כי זאת משימה לא ריאלית. אנחנו מכוונים למשפחות שיש להם 200,000 ש"ח בצד ורוצים שהכסף יתחיל לעבוד בשבילם – ולעבוד קשה.
מתי זה קורה?
